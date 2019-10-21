Проект указа по борьбе с недобросовестным посредничеством внесли на рассмотрение Александра Лукашенко. Об этом сообщает телеканал СТВ.

«Он предусматривает обязательное согласование с высшими организациями закупок, если эти закупки осуществляются за счет государственных средств. Пока, наверное, скорее всего, постановлением совета министров будет регулироваться этот ограничительный ценз, чтобы там купить кусок бумаги, вы не ходили по министерствам и не спрашивали разрешения. Я думаю, что определенная сумма будет стоять и лимитироваться, как граница закупок, которые может предприятие осуществлять без разрешения соответствующего органа надзора», – заявил председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов.

Анфимов не уточнил, каким будет этот «ограничительный ценз» по закупкам.

Ранее Анфимов говорил, что в результате «необоснованного посредничества» около 1,5 миллиардов долларов «оседает в карманах дельцов».

При этом речь не идет о полной ликвидации посредников, так как без них не обойтись, признают власти.

«Кстати, у многих посредников, и я сталкивался лично с ними, цены даже ниже, чем цена производителя, так как он получает определенную дилерскую скидку у производителя. Знаете, что многие посредники работают по упрощенной системе налогообложения, пользуясь определенными льготами. Продают по ценам вполне приемлемым для того, чтобы с ними работали. Поэтому заслоны на пути вот таких добросовестных посредников никто не собирается ставить», – подчеркнул Анфимов.