Оно зависит от продвижения Российской Федерации и Беларуси в вопросе дальнейшей интеграции.

Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах встречи Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.

— Не решен пока [вопрос с предоставлением кредита Беларуси на 600 млн долларов]. По Беларуси дорожную карту отрабатываем сейчас. У нас же задача в рамках утвержденной премьером дорожной карты по своим разделам отрабатывать более детальные планы, — цитирует Силуанова ТАСС.

Он добавил, что решение по вопросу с кредитом на 600 млн долларов зависит от того, как «мы будем двигаться на треке интеграционном».

В сентябре белорусский посол, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко заявил, что программа интеграции в Союзном государстве между Россией и Беларусью может быть подписана 8 декабря 2019 года.

В феврале Беларусь обратилась к России с просьбой предоставить кредит на рефинансирование прежних займов. Летом Минфин Беларуси заявил, что Кремль увязывает выделение кредита с интеграционными процессами, но Минск уже нашел другие источники на случай невыдачи средств российской стороной.