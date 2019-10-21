Шедевр да Винчи "Мона Лиза" разрушается

Знаменитый шедевр Леонардо да Винчи, которому более 500 лет, вскоре может расколоться пополам.

Бесценная картина итальянского художника Леонардо да Винчи Мона Лиза (Джоконда) треснула и в настоящее время находится в ужасном состоянии. Об этом сообщают «Известия».

На начавшийся процесс разрушения обратили внимание хранители отдела живописи и отдела графики Лувра Венсен Дельевен и Луи Франко. Повреждения заметили на выставке, посвященной 500-летию со дня смерти великого итальянца Леонардо да Винчи.

«Картина очень хрупкая. Трещина пересекает всю поверхность доски и достигает лба Джоконды. Ей противопоказано любое перемещение, вибрация, изменение климата. Самое страшное, что во время перевозки она может расколоться пополам. Поэтому Лувр не хочет, чтобы Джоконда путешествовала», — прояснили ситуацию сотрудники музея.

Картина написана маслом на тополиной доске, ее размеры — 76,8 × 53 см. Время написания – 1503-1505 годы.

Считается, что картина — это портрет Лизы Герардини, супруги флорентийского торговца тканями по фамилии Дель Джокондо.

Находится картина в Лувре, где ей отведен специальный зал, носящий ее имя. Привез ее во Францию сам художник, который перебрался сюда под покровительство короля Франциска I.

Кроме того, есть версия, что Джоконда могла быть соседкой Леонардо да Винчи.