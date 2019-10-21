Президент Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес посетит Беларусь с официальным визитом, сообщается на сайте Министерства иностранных дел Кубы.

Отмечается, что визит в Беларусь станет частью турне кубинского лидера по европейским странам. Он также посетит с официальным визитом Ирландию и Россию, а в Азербайджане примет участие в саммите Движения неприсоединения.

В Министерстве иностранных дел Беларуси БЕЛТА подтвердили информацию о визите президента Кубы в Беларусь. Его прибытие ожидается вечером 22 октября, а на следующий день пройдут официальные мероприятия.