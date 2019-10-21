Правительство России признало белорусов и украинцев, свободно владеющих русским языком, носителями русского языка.

Это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в статью 33.1 федерального закона “О гражданстве Российской Федерации”. Одобренный правительством законопроект внесен в Госдуму, говорится на сайте российского правительства.

Согласно действующему закону, носителями русского языка могут быть признаны иностранцы, владеющие русским языком, если их родственники по прямой восходящей линии постоянно живут либо ранее проживали в России, СССР или Российской империи в границах России. Чтобы получить статус носителя языка, нужно пройти собеседование.

Новый законопроект предлагает, что белорусы и украинцы, свободно владеющие русским языком, могут получить статус носителя без собеседования. Для этого надо будет подать заявление лично. Порядок подачи заявлений будет определяться российским МВД.

Статус носителя русского языка позволяет получить гражданство РФ в упрощенном порядке без обязательного проживания на территории России в течение пяти лет.