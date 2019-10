Израильские археологи раскопали дорогу времен Понтия Пилата в Иерусалиме. Предполагается, что это была главная улица древнего города, по которой паломники поднимались к Храмовой горе, сообщается в журнале Tel Aviv: The Journal of the Institute of Archaeology of Tel Aviv University.

Время строительства дороги специалисты определили с помощью монет, найденных под брусчаткой. Чтобы раскопать 220 метров древней мостовой, ученые потратили шесть лет. Начинается дорога у Силоамского пруда в районе Южных ворот, а заканчивается у подножия Храмовой горы.

При раскопках дороги исследователи нашли большое количество предметов и монет. Они помогли достаточно точно определить время постройки. Под плитами мостовой обнаружили свыше 100 монет, отчеканенных между 17 и 31 годами нашей эры. При этом не было найдено ни одной монеты из выпущенных на десять лет позже. Это говорит о том, что работу начали и закончили во времена Понтия Пилата. Ученые полагают, что дорога строилась по его заказу.

Улица длиной 600 метров и шириной восемь метров была выложена крупными каменными плитами. По оценке ученых, при строительстве улицы использовали около 10 000 тонн известняковой породы.

Исследователи полагают, что Понтий Пилат решил создать дорогу посреди древнего города, чтобы увековечить свое имя с помощью масштабного строительного проекта.