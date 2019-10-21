Звездой соцсетей стал мигрант из Узбекистана, очень похожий внешне на президента Украины Владимира Зеленского.

Двойник живет в Москве вместе с женой и детьми и работает на шиномонтажке маляром, пишет Росбалт.

Фото мужчины, который сидит в вагоне столичного метро на одном из мест для пассажиров с детьми и инвалидов, быстро разлетелось в Сети. Позднее появились другие фотографии, а также видео.

Как пишет издание «Даракчи», двойника Зеленского зовут Умид. По словам самого мужчины, раньше он не знал и ничего не слышал о Зеленском, хотя друзья говорили ему, что он похож на какого-то юмориста. Теперь его называют Димой или Умидом Зеленским.