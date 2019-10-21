Чем дольше власти будут игнорировать информационные угрозы, тем тяжелее могут быть последствия для страны.

Российское телевидение и пропагандистские интернет-ресурсы остаются главным источником информации для большинства белорусов.

— Беларусь много десятилетий живет в российском информационном поле, даже на белорусских телеканалах национальный контент составляет менее 50%. Однако сегодня впервые за 25 лет у власти и независимых СМИ есть общая повестка – защита информационной безопасности страны, — заявила на форуме Media Literacy Solutions основатель Press Club Belarus Юлия Слуцкая.

Пример Украины показывает, к каким разрушительным последствиям может привести информационная война, а победить российскую пропаганду превентивно не получится.

Рубильник не работает

— Несмотря на то, что в Украине с началом агрессии были отключены российские телеканалы, а позже и соцсети («Вконтакте» и «Одноклассники»), влияние российской пропаганды на украинцев остается высоким, — рассказывает шеф-редактор сайта «Детектор медіа» Наталья Лигачева.

Многие украинцы продолжают смотреть российские каналы через спутниковое телевидение и YouTube. Кроме того, в стране работает 3 телеканала фактически принадлежащих Виктору Медведчуку, куму Путина. По словам эксперта, формально они принадлежат украинцам, но проводят откровенно пророссийскую информационную политику.

Не поменяло информационных предпочтений и отключение российского ТВ в Латвии.

— У Латвии нет денег на сильные СМИ – рынок рекламы маленький и делать такой контент, как российское ТВ, мы не можем. Многие латыши не знают, как зовут нашего премьер-министра, но знают Медведева и Шойгу, — рассказывает редактор отдела фактчекинга центра Re:Baltica Эвита Пуриня.

Запретительные меры малоэффективны. Отключение и цензурирование, наоборот, скорее подогревают интерес к запрещенному контенту. Прежде всего необходимо сосредоточится на разоблачении пропаганды и фактчекинге, считают эксперты.

Главная проблема фактчекинга

Впрочем, и здесь все непросто. Разоблачение фейков — долгая и кропотливая работа, результаты которой часто очень непросто донести до широкой публики.

— Пока вы будете разоблачать фейковую, пропагандистскую информацию она уже овладеет умами миллионов и их трудно будет переубедить в том, что это неправда, — говорит польский тележурналист Гжегож Навроцки.

С ним согласна и редактор отдела фактчекинга Балтийского центра журналистских расследований.

— Большинству людей не интересны факты, если их захватили эмоции. И эти скрупулезные разоблачения они просто не будут смотреть, — считает Эвита Пуриня.

По мнению экспертов, нужно искать формы и способы выхода на широкую аудиторию.

— Нужно показывать то, что людям интересно в повседневной жизни, а не только крупные политические события. Достучаться до них через проблемы, которые их беспокоят, а потом уже рассказывать и про остальное, — считает Эвита Пуриня.

Еще один эффективный способ выйти на массовую аудиторию — высмеивание пропаганды.

— Легкие сатирические тексты и видео, где с юмором разоблачают фейки и объясняют, что это абсурд и нелепица — самые просматриваемые. И чем смешнее, тем больше просмотров. В этом направлении надо работать, — считает Наталья Лигачева.

Медиаграмотность всей страны

Однако стоит учесть, что «борьбой с фейками» сегодня начинают заниматься и пропагандистские СМИ, утверждая, что пропаганда – это как раз расследования независимых медиа, ссылаясь на мнения псевдоэкспертов, сфабрикованные фото и видео. Учитывая финансовые возможности российского ТВ, далеко не факт, что доверие зрителей будет на стороне тех, кто говорит правду.

Крайне важно повышать медиаграмотность населения.

— Необходимо научить простых людей мыслить скептически, проверять новости в интернете и отличать факты от дезинформации, — говорит руководитель программы по критической грамотности Newswise (Великобритания) Виктория Бейкер.

Делать это нужно уже сегодня. Ведь чем дольше Беларусь будет игнорировать информационные угрозы, тем тяжелее могут быть последствия, считает эксперт.