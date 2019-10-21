Актриса Дженнифер Лоуренс сыграла свадьбу. Ее избранником стал директор картинной галереи в Нью-Йорке, арт-агент Кук Марони.

Об этом сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на People.

Пара тайно поженилась еще в мае. Однако торжественный банкет они решили сделать только сейчас. Закрытое мероприятие состоялось в старинном коттедже Belcourt of Newport. В гости к 29-летней Лоуренс и ее 34-летнему возлюбленному приехали 150 известных личностей. Папарацци смогли заснять лишь несколько идущих на праздник гостей.

В объективы фотографов не попали и сами молодожены. Однако, по словам присутствовавших, церемония была очень романтичной.

Накануне празднования молодожены и гости провели репетицию бракосочетания. Непосредственно сам день свадьбы начался с небольшого пикника на свежем воздухе, после чего влюбленные обменялись клятвами и начался торжественный ужин.

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс получила мировую известность, сыграв главную роль в фильме «Голодные игры».