18 октября Александр Лукашенко подписал указ № 386 «О стимулировании научной деятельности и совершенствовании оплаты труда», в котором речь идет о доплатах к пенсиям таких ученых с 1 января 2020 года.

Правда, в комментарии к Указу № 386 пресс-службы главы государства сумма или механизм начисления этих доплат не озвучивался, сообщалось лишь, что «с 1 января 2020 года устанавливаются ежемесячные доплаты к пенсиям лицам, имеющим ученую степень доктора наук и ученое звание профессора (при достижении пенсионного возраста и прекращении трудовой деятельности)».

«Народная Воля» решила уточнить, какие будут доплаты? Может, на пенсии сохранятся доплаты за ученую степень доктора наук и ученое звание профессора? Например, прибавку к пенсии за звание получают академики и член-корреспонденты Академии наук Беларуси. И в Беларуси еще с 2012 года звучали предложения внести в закон “О пенсионном обеспечении” норму, которая бы предусматривала сохранение на пенсии доплат за ученую степень доктора наук и ученое звание профессора.

— С 1 января 2020 г. устанавливаются ежемесячные доплаты к пенсиям лицам, имеющим ученую степень доктора наук и ученое звание профессора (при достижении пенсионного возраста и прекращении трудовой деятельности), в двукратном размере базовой ставки, –пояснили “Народной Воле” в пресс-службе президента. — Базовая ставка в соответствии с постановлением Совета министров №138 с 1 января 2020 г. составит 180 рублей.

— Доплаты предусмотрены всем пенсионерам-докторам наук и пенсионерам-профессорам или только тем, кто занимался преподавательской деятельностью?

— Ежемесячные доплаты к пенсиям лицам, имеющим ученую степень доктора наук и ученое звание профессора (при достижении пенсионного возраста и прекращении трудовой деятельности) с 1 января 2020 г. предусмотрены всем таким категориям граждан независимо от занятия ими преподавательской деятельностью.

Доплаты за ученую степень доктора наук и ученое знание профессора сохраняются. В связи с введением с 1 января 2020 г. базовой ставки за такие степени и звания будут установлены соответствующие надбавки в кратных размерах от базовой ставки.