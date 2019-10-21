Дмитрий Шолохов, дизайнер одежды из Беларуси, живущий в Нью-Йорке, получил награду «Дизайнер года» премии Metropolitan Fashion Awards в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

Титул наш соотечественник разделил со своей коллегой по цеху – американкой китайского происхождения Сью Вонг. Награждение прошло 5 октября в Сити-холле Лос-Анджелеса.

Среди других номинантов в соответствующей категории также были Бенито Сантос из Мексики, Эзра Сантос из Филиппин и Христос Костареллос из Греции.

Metropolitan Fashion Awards – премия, вручаемая за выдающиеся достижения дизайнеров одежды и художников по костюмам в сфере кино и телевидения, сказано на ее сайте.

Церемония награждения проходит в рамках недели моды Metropolitan Fashion Week. В его показах участвуют как дизайнеры одежды, так и художники по костюмам.