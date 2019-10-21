Четырехлетняя девочка из Зельвенского района после избиения отцом умерла в больнице, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Девочка 2015 года рождения была доставлена в учреждение здравоохранения в бессознательном состоянии с множественными повреждениями 18 октября. Медики сделали все возможное для ее спасения, но спасти малышку не удалось, она получила травмы, несовместимые с жизнью.

Как предварительно сообщало следствие, отец избил девочку за то, что она его ослушалась. Он тряс ребенка, наносил удары руками и ногами, затем несколько раз бросил на тахту, а также в стену, после чего малышка потеряла сознание. Испугавшись, мужчина вызвал скорую помощь, до приезда медиков сам пытался привести дочь в сознание.

Установлено, что девочка с сестрой 2016 года рождения находились на попечении отца. Дети ранее отбирались, так как находились в социально опасном положении, а осенью 2018 года были возвращены. Их мать лишена родительских прав. Мужчина проживал с сожительницей, у которой есть ребенок.

Мужчина задержан. В отношении него Зельвенским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело.

Второй ребенок передан органам опеки и направлен в учреждение здравоохранения, так как на теле ребенка также обнаружены телесные повреждения.