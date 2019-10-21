Сейчас практически у всех есть банковская карта, более того, у некоторых это приоритетный способ оплаты, а налички водится совсем по-минимуму. Однако, несмотря на все удобство, пластиковая карта довольно не безопасная вещь. Воровство денег с карт (кардинг) — один из наиболее прибыльных видов криминального бизнеса. В УВД Брестского облисполкома рассказали, как обезопасить свой кошелек от мошенников.

Как вас могут обмануть

Скимминг: злоумышленники копируют данные магнитной ленты банковской карты, которые потом позволят с нее снимать деньги. Для копирования используется специальное устройство — скиммер. Это небольшая накладка на картоприемник банкомата. Как правило, увидеть скиммер очень трудно, а еще часто к нему добавляют накладную клавиатуру, которая должна «запомнить» вводимый пароль. Так же может быть вариант, когда установлена маленькая камера, направленная на клавиатуру.

Социальная инженерия: преступники звонят жертве, представляются сотрудниками банка и под разнообразными предлогами требуют назвать ФИО, номер карты, CVV/CVC-коды, срок действия и так далее.

«Письма счастья» на почту и email: злоумышленник может выдать себя за кого угодно — например, за представителя банка или за известный бренд, решивший прислать скидку на свои товары. В письме подробно расписана выгода, а в конце будет стоять ссылка на сайт (подложный), где нужно ввести данные банковской карты.

Фишинг: при использовании этого способа мошенники любой ценой заставляют ввести данные банковской карты на фальшивом сайте, например, для оформления какой-либо покупки. Понять, что вы «на крючке» можно только если тщательно всмотреться в адрес сайта, там может быть небольшая опечатка или другая доменная зона (то есть вместо привычных ru или com на конце адреса будет стоять su, pro и так далее).

Вирусное заражение: вирус может попасть на компьютер или смартфон как угодно: при случайном переходе не на тот сайт, скачивании приложение из стороннего источника, открытии зараженного файла. Вирусы и шпионские программы могут попасться даже на внешне благонадежных сайтах — например, часто мошенники взламывают ресурсы и ставят на них зараженные ссылки, баннеры и перенаправления. И нередко вирусные ссылки приходят в SMS-сообщениях и по почте.

Кража банковской карты: с учетом большого количества терминалов в магазинах, которые не требуют ввода пинкода при небольших покупках, то воспользоваться вашей картой чужому человеку довольно просто.

Как не попасться мошенникам

Сохранить деньги на банковской карте можно, если соблюдать меры предосторожности и быть внимательным.

Перед тем как пользоваться банкоматом, тщательно его осмотрите на наличие посторонних устройств. Если что-то вызывает сомнения, сообщите сотрудникам банка.

Никогда не называйте посторонним данные своей банковской карты, не перезванивайте на неизвестные номера, не открывайте ссылки из SMS или сообщений из мессенджера от незнакомых (а если такое пришло от того, кого вы знаете, уточняйте, что за ссылка и выясняйте, точно ли это прислал тот человек, которому принадлежит номер).

Помните, что для получения каких-то скидок или подарков от магазина не нужны пароли от личного кабинета интернет-банкинга и уж тем более данные пластиковой карты.

Внимательно смотрите сайт, на котором собираетесь вводить данные своей карты, точно ли это он, проверяйте адрес.

Обязательно пользуйтесь антивирусными программами и не забывайте их обновлять.

Помните, что коды из SMS предназначены только вам, не сообщайте их никому, даже сотрудникам банка.

Следите за своей картой, не оставляйте ее просто так на столе, не позволяйте продавцу в магазине или официанту уносить ее из поля зрения.

Обязательно установите подтверждение всех операций по карте пин-кодом или паролем.

Для оплаты покупок через интернет можно воспользоваться дополнительной картой, на которую будете закидывать определенную сумму, необходимую для покупок.