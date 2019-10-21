Столичная милиция задержала молодых людей, которые повредили авто на парковке.

Об этом сообщили агентству «Минск-Новости» в ГУВД Мингорисполкома.

Хулиганами оказались жители Каменной Горки: 30-летний неработающий мужчина, 18-летняя студентка и ее сестра 15 лет.

Инцидент произошел утром 13 октября на одной из парковок возле жилого дома на ул. Люцинской. Молодые люди возвращались с празднования дня рождения и решили прогуляться по крышам машин. Один из хулиганов оторвал у авто стеклоочистительную щетку. Фигуранты объяснили свои поступки тем, что в тот момент «были пьяны и в хорошем настроении».

Им грозит арест, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на срок от одного года до шести лет.