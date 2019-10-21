В воскресенье прошли три матча 25-го тура чемпионата Беларуси по футболу.

ТОРПЕДО-БЕЛАЗ — ИСЛОЧЬ — 1:3

Жодино. 20 октября. Стадион «Торпедо». 14.30. 1470 зрителей.

Судьи — С.Цинкевич (Осиповичи), Е.Романов, В.Малютин (оба — Могилев); В.Русаков, С.Гораютин (оба — Минск).

ТОРПЕДО-БЕЛАЗ: Бушма, Мищенко, Бегунов, Алисейко, Горбачик (Букорац, 69), Мышенко, Хачатурян (к), По, Николаевич (Премудров, 57), В.Климович (Обрадович, 63), Кузьменок.

Запасные: Янковский, Соловей, Юсов, Щадин.

ИСЛОЧЬ: Хаткевич, Янушкевич (Рахманов, 46), Быченок (Банович, 76), Макаров, Глеб (Афанасьев, 78), Комаровский (к), Карпович, Концевой, Стивен, Адамс, Янсане.

Запасные: Куршубадзе, Папуш, Рекиш, Патоцкий.

ГОЛЫ: 0:1 — Комаровский (38). 0:2 — Комаровский (65, с пенальти). 1:2 — Мышенко (74). 1:3 — Комаровский (86).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Кузьменок (64), Быченок (71).

ДНЯПРО — ШАХТЕР — 2:0

Могилев. 20 октября. Стадион “Спартак”. 17.00. 4500 зрителей.

Судьи — В.Севостьяник, С.Гидревич, С.Фиринович (все — Гродно).

ДНЯПРО: Сороко — Шило, Бондаренко, Батищев, Побудей, Грибовский (Савостьянов, 78), Ал.Залеский (к), Подстрелов (Хвалько, 92+), Диав (Велько, 67), Марушич, Яшин.

Запасные: Бегларян, Козлов, Кац, Калугин.

ШАХТЕР: Чесновский — Бурко, Рыбак (Шиндагоридзе, 78), Сачивко, Матвейчик (к), Сзоке, Селява, Ковалев, Януш (Эбонг, 46), Баланович (Лулаку, 84), Бодул.

Запасные: Фильцов, Ламбулич, Прийма, Хадаркевич.

ГОЛЫ: 1:0 — Марушич (81). 2:0 — Марушич (93+).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Ал.Залеский (52), Подстрелов (79), Сороко (90), Ковалев (91+)

ДИНАМО Бр — СЛУЦК — 3:2

Брест. 20 октября. ОСК “Брестский”. 19.00. 7869 зрителей.

Судьи — А.Кургхели, А.Гетиков, В.Гетиков (все — Гомель).

ДИНАМО Бр: Гутор — Веретило, Павловец, Кики, Витус — Кисляк, Нойок (Кривец, 69) — Нехайчик (к), Милевский (Васильев, 93+), Савицкий (Хобленко, 72) — Лаптев.

Запасные: Павлюченко, Юзепчук, Полховский, Бабаво.

СЛУЦК: Панкратов (к) — Трубило, Образов, Анюкевич, Назаренко, Тетеренко, Такулов (Семенов, 69), Дудик (Пустозеров, 65), Бураев (Кривулькин, 57), Джозеф, Куаджа.

Запасные: Брановец, Кибук, Сердюк, Губанов.

ГОЛЫ: 0:1 — Дудик (14). 1:1 — Кривец (79). 2:1 — Кисляк (90). 3:1 — Хобленко (94+). 3:2 — Семенов (97+).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Анюкевич (19), Милевский (36), Кики (59), Нойок (62), Кривулькин (62), Кривец (74).