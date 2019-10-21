Белорусский писатель Петр Васюченко выдвинут на престижную международную премию ALMA Astrid Lindgren Memorial Award. Такая информация размещена на странице в «Фейсбуке» литератора и издателя Надежды Кондрусевич-Шидловской, сообщает «Минск-Новости».

Премия ALMA основана в Швеции. Ежегодно ее объявляют на книжной ярмарке во Франкфурте, а вручают весной на книжной ярмарке детской литературы в Болонье. Среди номинантов — лучшие писатели и иллюстраторы со всего мира, а также организации, занимающиеся продвижением чтения среди детей. Эта награда приравнивается к Нобелевской в области детской литературы.

Литератор из Беларуси впервые попал в список номинантов ALMA.

Справочно

Петр Васильевич Васюченко (15 февраля 1959 — 25 августа 2019) — советский и белорусский писатель, литературовед, критик, драматург, эссеист. Кандидат филологических наук (1983). Автор прозы и сказок, создавал пьесы и издавал литературоведческие монографии. Его последняя книга для детей «Чудесное лето панов Кублицкого и Заблоцкого» вышла в 2018 году.