В новом дополнении к указу президента Беларуси прописано, что с 1 января грядущего 2020 года все провайдеры республики должны будут поддерживать интернет-протокол IPv6 наряду с используемым на данный момент IPv4, пишет Grodno24.com.

IPv6 — самая последняя на сегодняшний день версия интернет протокола IP, которая должна плавно заменить более распространенный IPv4. Так, новая версия протокола в первую очередь должна решить проблемы ограниченности адресного пространства предшественника — в IPv4 просто физически заканчиваются адреса.

Согласно последним данным, в Беларуси речь идет о так называемом «dual stack» — ситуации, когда параллельно друг с другом используется сразу два протокола с постепенным вытеснением в дальнейшем более устаревшей версии.

— Внедрение протокола IPv6 крайне актуально. В этом вопросе у многих стран в регионе наблюдается отставание от остального мира. В Беларуси IPv6 трафик фактически равен нулю, несмотря на то что сами адреса получены практически всеми членами RIPE NCC: в стране 23 из 25 таких организаций уже имеют адреса и могут их использовать. Это самый высокий относительный показатель во всем СНГ, — рассказал директор по внешним связям Сетевого координационного центра Европейского регионального реестра IP-адресов Максим Буртиков.