Автомобиль Штирлица выставили на продажу

В Петербурге за 5,5 млн рублей продают автомобиль BMW 1937 года выпуска, на котором ездил в фильме «17 мгновений весны» легендарный киноразведчик Макс Отто фон Штирлиц.

В объявлении сервиса уточняется, что в период с 1942 по 1944 год автомобиль находился в пользовании обергруппенфюрера СС и полиции Альфреда Вюненберга, пишет Rg.ru. В 1945 году машину захватили советские войска вблизи Берлина. После этого автомобиль служил на благо Советской армии вплоть до 1958 года. Затем машину отправили на «Мосфильм» в качестве реквизита. Именно на ней Штирлиц в восьмой серии фильма «17 мгновений весны» сопроводил пастора Шлага на швейцарскую границу.

На киностудии в автомобиле установили двигатель от Волги. В 90-е годы нынешний владелец выкупил автомобиль у «Мосфильма» и отреставрировал. По его заверениям, машина в рабочем состоянии и прекрасно заводится. В Санкт-Петербурге сейчас насчитывается не более трех автомобилей такой модели.