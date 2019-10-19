В Зельвенском районе следователи устанавливают обстоятельства избиения четырехлетнего ребенка, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Следственный комитет.

«18 октября около 23.30 в милицию поступило сообщение из учреждения здравоохранения о том, что к ним в бессознательном состоянии доставлена девочка, 2015 года рождения, с множественными повреждениями», — рассказали в СК.

По предварительным данным следствия, около 20.00 18 октября отец избил ребенка за то, что она его ослушалась. «Мужчина стал трясти девочку, наносил удары руками и ногами. Затем несколько раз бросил ее на тахту, а также в стену, после чего она потеряла сознание. Испугавшись, мужчина вызвал скорую помощь, до приезда медиков сам пытался привести дочь в сознание», — отметили в ведомстве.

По информации СК, было также установлено, что девочка с сестрой, 2016 года рождения, находились на попечении отца. Дети ранее отбирались, так как находились в социально-опасном положении, а осенью 2018 года были возвращены. Их мать лишена родительских прав. Мужчина проживал также с сожительницей, у которой есть один ребенок.

«25-летний мужчина задержан. В отношении него Зельвенским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ст. 14 и п. 2 ч. 2 ст. 139 УК РБ (покушение на убийство заведомо малолетнего лица). С его участием проводятся следственные и иные процессуальные действия», — продолжили в комитете.

Там также проинформировали, что в настоящий момент четырехлетняя девочка в бессознательном состоянии находится в реанимационном отделении. Второй ребенок, 2016 года рождения, передан органам опеки, и направлен в учреждение здравоохранения, так как на теле ребенка также обнаружены телесные повреждения.

На место происшествия также прибыли сотрудники областного управления. Расследование дела продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего.