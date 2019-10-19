В Зельвенском районе следователи устанавливают обстоятельства избиения четырехлетнего ребенка, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Следственный комитет.

«18 октября около 23.30 в милицию поступило сообщение из учреждения здравоохранения о том, что к ним в бессознательном состоянии доставлена девочка, 2015 года рождения, с множественными повреждениями», — рассказали в СК.

По предварительным данным следствия, около 20.00 18 октября отец избил ребенка за то, что она его ослушалась. «Мужчина стал трясти девочку, наносил удары руками и ногами. Затем несколько раз бросил ее на тахту, а также в стену, после чего она потеряла сознание. Испугавшись, мужчина вызвал скорую помощь, до приезда медиков сам пытался привести дочь в сознание», — отметили в ведомстве.

По информации СК, было также установлено, что девочка с сестрой, 2016 года рождения, находились на попечении отца. Дети ранее отбирались, так как находились в социально-опасном положении, а осенью 2018 года были возвращены. Их мать лишена родительских прав. Мужчина проживал также с сожительницей, у которой есть один ребенок.

«25-летний мужчина задержан. В отношении него Зельвенским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ст. 14 и п. 2 ч. 2 ст. 139 УК РБ (покушение на убийство заведомо малолетнего лица). С его участием проводятся следственные и иные процессуальные действия», — продолжили в комитете.

Там также проинформировали, что в настоящий момент четырехлетняя девочка в бессознательном состоянии находится в реанимационном отделении. Второй ребенок, 2016 года рождения, передан органам опеки, и направлен в учреждение здравоохранения, так как на теле ребенка также обнаружены телесные повреждения.

На место происшествия также прибыли сотрудники областного управления. Расследование дела продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего.

АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА