Утром 19 октября на реке Сейба в Красноярском крае произошел прорыв дамбы на золотодобывающем прииске.

По данным МЧС России, погибли 13 человек. Еще 14 человек пострадали, рассказали в краевой администрации. Судьба 13 человек устанавливается, пишет meduza.io.

Прорыв произошел в 6 утра по местному времени (2 ночи по Москве) в районе села Щетинкино в 170 километрах к югу от Красноярска. Из-за разрушения дамбы технологического водоема оказались затоплены два вагончика, в которых жили рабочие. По словам источника ТАСС, образовавшаяся волна селевого потока достигала четырех метров в высоту. В двух вагончиках жили около 74 человек, а всего в поселке на прииске — 180. Местные власти объявили эвакуацию Щетинкино.

Власти объявили разрушенную дамбу кустарной. По словам председателя правительства края Юрия Лапшина, она была построена «с нарушением всех мыслимых и немыслимых норм». Местное управление Ростехнадзора также отчиталось, что дамбу не ставили на учет и проверки на ней не проводились. Представитель красноярского краевого управления Следственного комитета Ольга Шаманская предположила, что выше по течению реки могла находиться еще одна дамба, прорыв которой привел к разрушению дамбы в рабочем поселке.

СК России возбудил дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении работ.