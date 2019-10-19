Астероид 162082 (1998 HL1) размером от 400 метров до одного километра приблизится к Земле 25 октября, сообщает Центр исследования околоземных объектов NASA.

По данным NASA, объект подойдет к Земле на минимальное расстояние 25 октября. Для Земли астероид угрозы не представляет: он пройдет от планеты на расстоянии, равном 16 расстояниям до Луны или в 0,04 астрономических единицах (1 а.е. равна расстоянию между Землей и Солнцем).

Астероид относится к группе «Аполлонов». Он открыт 18 апреля 1998 года. Всего в группе известно более пяти тысяч астероидов.