Американские астронавты Кристина Кук и Джессика Меир впервые в истории вышли в открытый космос с борта МКС, сообщили в NASA.

Это произошло 18 октября в 14:38 мск.

Женщинам предстоит заменить один из внешних энергоблоков на ферме станции, который вышел из строя. Их пребывание за бортом МКС должно продлиться не менее шести с половиной часов.

Как рассказали в NASA, с учетом текущей миссии за всю историю женщины совершили 14 выходов в открытый космос, первый из которых в 1984 году сделала советский космонавт Светлана Савицкая.