Бывшего провизора одной из минских аптек подозревают в подделке медицинских рецептов для покупки психотропных препаратов, сообщает СК.

По данным следствия, 39-летний мужчина устроился провизором в аптеку в Минске в феврале 2019 года. Представители фармацевтических компаний передали ему пустые бланки рецептов со штампом медучреждения и печатью врача.

По этим рецептурным бланкам мужчина покупал в течение трех месяцев в аптеках столицы и Борисова препараты, содержащие прегабалин.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.380 УК РБ.