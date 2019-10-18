В БГУ открылась мультимедийная аудитория, позволяющая использовать в учебном процессе новейшие интерактивные технологии. БПС-Сбербанк оборудовал ее на экономическом факультете в качестве вклада в подготовку будущих финансистов.

В аудитории организовано 48 посадочных мест для студентов и установлен стол преподавателя. Специальные парты-трансформеры позволяют легко менять расстановку мебели, чтобы проводить лекции, семинары, круглые столы или деловые игры.

Кроме того, помещение оснащено современным мультимедийным оборудованием. С его помощью здесь можно проводить интерактивные занятия и мероприятия.

В аудитории будут проходить занятия для студентов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит». Многие выпускники трудоустраиваются в банках.

Создание «аудитории будущего» стало частью долгосрочного проекта, в рамках которого ранее была осуществлена схожая модернизация аудиторий в Белорусском государственном педагогическом университете, Лицее БГУ и региональных школах.

В начале года БПС-Сбербанк открыл на экономическом факультете БГУ первую FinTech-лабораторию. Она работает в формате стартап-акселератора: лучшие студенты экономического факультета БГУ могут реализовать проект в сфере банковского бизнеса. Для них проводятся мастер-классы и воркшопы экспертами Банка, также участникам доступны консультации ведущих аналитиков рынка.