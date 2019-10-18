Бухгалтера одного из учреждений образования Витебского района будут судить за присвоение денег, полученных школой от религиозного объединения.

В августе 2017 года главный бухгалтер приняла от представителя одной из религиозных общин 2045 рублей — оплату за услуги, оказываемые учреждением образования этой религиозной организации. Эти деньги она должна была сдать в обслуживающий банк для зачисления на расчетный счет.

Однако женщина только оформила квитанцию к приходно-кассовому ордеру, но деньги в кассу не сдала. Наличку она оставила в своем рабочем столе в служебном кабинете.

Через некоторое время подобным же образом главбух приняла от представителя этого же религиозного объединения наличные еще 7137 рублей.

При этом она внесла заведомо ложные сведения о суммах, полученных в качестве оплаты за услуги и подлежащих внесению в кассу учреждения, в приходно-кассовый ордер. Таким образом она присвоила 260 рублей из этих денег, сообщает газета «Жыццё Прыдзвіння» со ссылкой на следователя второго следственного отделения Витебского райотдела Следственного комитета Наталью Водчиц.

В результате женщину обвинили в хищении путем злоупотребления служебными (часть 1 стать 210 УК). Расследование этого дела уже завершено и оно передано в суд. Главный бухгалтер ущерб возместила в полном объеме.