Принадлежащий эстонскому бизнесмену Маргусу Линнамяэ инвестиционный фонд UP Invest приобрел Baltic Tickets Holdings (BTH), который управляет белорусским билетным оператором Kvitki.by.

Об этом говорится в сообщении фонда.

Член правления и исполнительный директор UP Invest Свен Нуутманн заявил, что целью инвестиций является желание расшириться в ранее не завоеванной отрасли предпринимательства.

«Считаем, что у рынка оборота билетов есть потенциал расширения в странах Балтии и Беларуси, где на данный момент работает BTH. Мы также высоко оцениваем недавний прогресс компании и вклад правления», — заявил Нуутманн.

Стороны решили не разглашать сумму сделки.

Эстонская компания Baltic Ticket Holdings была основана в 2007 году, изначально она руководила Piletilevi в Эстонии и Biļešu Serviss в Латвии. В 2016 году к группе BTH присоединились литовская компания Bilietai и белорусский оператор Kvitki.

Маргус Линнамяэ по итогам 2018 года был назван журналистами DELFI и EPL самым явлиятельным предпринимателем в стране. Под его контролем находятся кинотеатры, рестораны, мясокомбинат, дистрибьюторские и фармацевтические компании, а также СМИ (в частности, литовский новостной портал 15min.lt, информагентство BNS, эстонская медиагруппа Postimees и латвийский портал TV Net).