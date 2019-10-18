В автобусах Нур-Султана заработала оплата лицом. В салонах установили систему распознавания пассажиров. Процедура занимает пару секунд. Головные уборы и очки снимать не надо.

Как сообщает «МИР 24», очереди на посадку в этот автобус нет. Тут не нужны ни валидаторы, ни кондукторы. Их заменила система видеонаблюдения. Она распознает лица пассажиров.

Чтобы оплатить проезд, нужно просто посмотреть на камеру. Она определяет пассажира по биометрическим данным. Деньги спишутся с карты автоматически, а на телефон придет СМС.

Зарегистрироваться в программе можно онлайн. Нужно будет отправить селфи и привязать к профилю банковскую карту. Разработчики умной камеры максимально позаботились о безопасности данных. Лицо идентифицируется, как отпечаток пальца. Поэтому чужой человек за ваш счет не проедет.

После того как пассажир оплатит проезд, информация с его фото появится на мониторе у водителя. Система сработает, даже если у вас разрядился телефон.

Новая система оплаты пока работает в тестовом режиме. У нее есть свои преимущества. Например, для пересадок заложено временное окно. В течение часа пассажир может воспользоваться другим транспортом, и оплата повторно списываться не будет.

Новый способ оплаты проезда позволит моментально определять карманников в автобусах. Для поиска полиция загрузит в систему фотографии криминальных лиц.