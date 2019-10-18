Минское "Динамо" потерпело 5-е подряд поражение в чемпионате КХЛ, разгромно уступив "Торпедо" в домашнем матче

Хоккеисты минского «Динамо» разгромно уступили нижегородскому «Торпедо» в домашнем матче чемпионата КХЛ. Поединок прошел в «Минск-Арене», сообщает БЕЛТА.

Динамо-Минск — Торпедо — 0:6 (0:3, 0:1, 0:2)

«Минск-Арена», 11 461 зритель.

«Динамо-Минск»: Энрот (Толопило); Евенко — Готовец, Павлович — Паре — А.Костицын; Еременко — Граньяни, Принс — Шор — Когалев; Эллиот — Знахаренко, Степанов — Демков — Мартынов; Феоктистов — Китаров — Павленко; Дюков, Грецкий.

«Торпедо»: Орлов — Баранцев, Варнаков — Шредер — Жафяров; Мишарин — Геноуэй, Шенфельд — Хауден — Бочаров; Аляев — Волченков, Ураков — Ильин — Веряев; Белевич — Щехура — Гончарук; Зборовский.

Голы: 0:1 — 10:56 Бочаров (Шенфельд), 0:2 — 12:07 Шредер (Жафяров, Аляев), 0:3 — 19:27 Жафяров (Варнаков, Шенфельд), ГБ, 0:4 — 23:39 Гончарук (Щехура), 0:5 — 50:01 Щехура (Гончарук, Мишарин), 0:6 — 56:36 Ураков (Гончарук, Ильин).

Броски: 24-28.

Вбрасывания: 24-23.

Штраф: 10-2.

Счет в матче открыл форвард «Торпедо» Станислав Бочаров, через пару минут его поддержал товарищ по команде Джордан Шредер — 2:0. В конце первого периода шайбу в ворота хозяев забросил нападающий Дамир Жафяров — 0:3.

Нижегородцы продолжили теснить своих оппонентов после перерыва. Во второй двадцатиминутке отличился Сергей Гончарук.

Минчане пытались отыграться в третьем периоде, но две шайбы, которые гости отправили в ворота «Динамо», не оставили «зубрам» никаких шансов — 0:6.

Для минского «Динамо» это пятое поражение подряд в чемпионате КХЛ.

Следующий матч подопечные Крэйга Вудкрофта проведут 22 октября в «Минск-Арене» против казахстанского «Барыса».

Фото Дениса Костюченко