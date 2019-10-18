Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ «О стимулировании научной деятельности и совершенствовании оплаты труда».

Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе главы государства, передает Sputnik.by.

Документом с 1 января 2020 года изменяется система оплаты труда бюджетников. Отдельно выделены студенты, обучающиеся на педагогических специальностях, а также их преподаватели.

«Для повышения мотивации к занятию научно-педагогической деятельностью в учреждениях высшего образования указом № 386 предусмотрены меры по увеличению уровня материального обеспечения лиц из числа профессорско-преподавательского состава и обучающихся в учреждениях высшего образования», — отметили в пресс-службе.

С 1 сентября этого года стипендии увеличены для студентов, магистрантов, аспирантов и докторантов, которые достигли особых успехов в изучении отдельных дисциплин и тех, кто обучается по специальностям «Педагогика» и «Педагогика. Профессиональное образование».

А с 1 января будущего года доплаты к пенсиям будут получать лица, имеющие степени доктора наук и профессорское звание при условии того, что после достижения пенсионного возраста они прекратили трудовую деятельность.