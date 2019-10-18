Руководство Беларуси никогда не думало о возможности вступления страны в Евросоюз и цели такой не ставило.

Об этом Александр Лукашенко заявил 18 октября на встрече в Академии управления.

Глава государства рассказал, что таков был его ответ на вопрос одного из представителей Евросоюза. «Никогда об этом ни я, ни мое правительство не думали и цели такой не ставили, — цитирует президента БЕЛТА. — Но раз задают такой вопрос, значит, он у них сформировался где-то. Действительно, если бы мы вступили сегодня в Евросоюз, они бы с нами вообще никаких проблем не имели».