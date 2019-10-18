Американская певица Леди Гага упала со сцены во время шоу в Лас-Вегасе, когда танцевала откровенный танец с фанатом.
Видео падения опубликовали зрители в соцсетях.
Певица пригласила одного из своих поклонников на сцену, тот не растерялся и обнял ее. В ответ Гага прыгнула ему на руки, но фанат не выдержал такого напора и упал вместе с ней в зал. А сверху на них упал еще и вентилятор.
По словам очевидцев, упавшему со сцены поклоннику оказали медицинскую помощь. Предположительно, он повредил ногу.
Между тем официальной информации о том, получила ли Гага какие-либо травмы от падения, нет. Она поднялась на сцену и продолжила выступление.
В соцсетях появилось несколько видеороликов, на которых зафиксировано происшествие.
why did the spotlight follow them i'm crying 😭 pic.twitter.com/4cuxovvkHr
— Lady Gaga Facts (@LGMonsterFacts) October 18, 2019
SOCORRO ELA CAIU COM O FÃ MDS #ENIGMA pic.twitter.com/w7oaEakLWM
— elo (@lgarutw) October 18, 2019
Genteee.. A perna dele quebrou?#Enigma pic.twitter.com/YM7ITzVc1z
— Rᴏᴄᴋᴇᴛ #9 (@artpopix) October 18, 2019