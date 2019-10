Американская певица Леди Гага упала со сцены во время шоу в Лас-Вегасе, когда танцевала откровенный танец с фанатом.

Видео падения опубликовали зрители в соцсетях.

Певица пригласила одного из своих поклонников на сцену, тот не растерялся и обнял ее. В ответ Гага прыгнула ему на руки, но фанат не выдержал такого напора и упал вместе с ней в зал. А сверху на них упал еще и вентилятор.

По словам очевидцев, упавшему со сцены поклоннику оказали медицинскую помощь. Предположительно, он повредил ногу.

Между тем официальной информации о том, получила ли Гага какие-либо травмы от падения, нет. Она поднялась на сцену и продолжила выступление.

В соцсетях появилось несколько видеороликов, на которых зафиксировано происшествие.

