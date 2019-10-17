Сегодня, 17 октября, в Минском городском суде активист Дмитрий Полиенко попытался вскрыть вены прямо в зале суда.

По данным ряда СМИ, такой поступок был связан с тем, что суд решил проводить заседание в закрытом режиме.

Полиенко сразу вывели из зала суда.

На заседание не допускают активистов из группы поддержки. Известно, что Полиенко обвиняют по трем уголовным статьям: «в оскорблении представителя власти», «в разжигании расовой, религиозной или иной социальной ненависти либо вражды» и в «осквернении зданий и нанесении вреда имуществу».