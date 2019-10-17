В Шумилинском районе нашли медаль 1897 года "За труды по первой всеобщей переписи населения"

В Беларуси продолжается третья в истории страны перепись населения.

Переписались уже без малого четыре миллиона человек. Из них более полутора миллионов на вопросы ответили онлайн. Также в стране работают стационарные участки для переписи и мобильные группы, которые выезжают на предприятия, передает tvr.by.

Символичную находку в разгар важного события для страны обнаружили в Шумилинском районе Витебской области. В руки местного коллекционера попала медаль «За труды по первой всеобщей переписи населения», датируемая 1897 годом.

Раритет обнаружили на огороде. Медаль пролежала в земле более века, но несмотря на это почти идеально сохранилась. Кому она принадлежала, остается загадкой.

Анатолий Красицкий, житель д. Новики: «Нашли при выполнении хозработ, корчевали сад. Может, затерялась просто или упала в землю».

Известно, что во время правления Николая II такими медалями награждали людей, которые помогали в подготовке и проведении переписи населения.