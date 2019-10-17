Благодаря Ванессе на конкурсе «Мисс Мира Plus Size» Нигерия будет представлена впервые.

В Лагосе (родном городе отца конкурсантки), пишет telegraf.by, эта новость стала сегодня одной из самых громких и сделала Ванессу практически национальным достоянием.

Идею поехать не от Беларуси, а от Нигерии Ванесса предложила организаторам сама. «Я с детства понимала, что будто живу в двух мирах. В южном, где приветствуются пышные формы, африканская красота, и в северном, где пышные формы считаются отклонением. А я люблю свое тело – значит, и воспитание у меня не белорусское, а африканское. Характером я больше похожа на маму, но внешне, давайте говорить честно, какая из меня белоруска? Хотя в белорусском народном костюме я танцевала!» – говорит Ванесса.

К решению полуфиналистки организаторы отнеслись с пониманием. Конфликта не было. Напротив – команда проекта продолжит поддерживать Ванессу. «Мы обсудили вопрос, чтобы Ванесса представила Нигерию, и с ней, и с организаторами «Мисс мира». – Рассказывает Национальный директор проекта Евгения Тюленева. – Ванессу поддержали родные, её папа очень обрадовался. Но Ванесса будет готовиться с белорусками: у неё и гражданство белорусское, и начинала она с нами».

Участие афробелоруски и её подготовку к конкурсу поддержат белорусские бренды и дизайнеры. Так, например, шить платье для финального выхода будет Наталья Ляховец (дизайнер, работавшая с Полиной Гагариной, Лолитой и другими селебрити). Национальный костюм Ванессе предоставляет нигерийская сторона.

Ванессе 23 года. Она родилась в интернациональной семье: её мама белоруска, папа родом из Нигерии. При рождении девушке было дано второе имя Адаоби, которое переводится, как «принцесса семьи».

Сейчас Ванесса работает организатором и ведущей мероприятий. Ещё девушка ведёт блог, в котором своей энергией и харизмой вдохновляет подписчиц любить своё тело.

Девушка никогда не стеснялась своей фигуры и не страдала от дефицита мужского внимания. На конкурсе хочет доказать женщинам, что пышные формы нравятся мужчинам. Главное – быть уверенной в себе и в собственной сексуальности.

Ванесса Морская-Уменне стала одной из 20 девушек, которых выбрало жюри из 146 анкет. Затем участница прошла в полуфинал проекта и должна была побороться за место в топ-5, если бы не решение представить Нигерию.

Конкурс «Мисс Мира Plus Size» пройдет 5-10 ноября в Киеве. Если победит Ванесса или представительница белорусской команды, в 2020 году этот международный конкурс может состояться в Минске.