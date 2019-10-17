В Гродно таксисты устроили забастовку

Сегодня утром возле гипермаркета «Корона» в Гродно проходит забастовка таксистов. Приехало порядка 50 машин. Таксисты хотели искусственно создать дефицит машин утром и ожидали, что акцию поддержит большее число водителей.

В настоящее время на рынке такси сложилась весьма неблагоприятная ситуация для водителей. Таксисты не согласны с отменой бонусов, предусмотренных водителям от Яндекса.

Раньше, если минимальный заказ был менее 3,5 рублей, им доплачивали. Доплаты были в утренние часы с 7 до 9 и за круглое число заказов (10, 20 и тд), при этом для пассажира стоимость не менялась.

На текущий момент тариф составляет только 2,5 руб за 4 км и дальше 50 коп за километр. Т.е. для семьи из четырех человек стоимость проезда на такси составляет практически стоимость проезда в автобусе. На эту тему шутят, что конкурируют с автобусным парком.

Сегодня им хотелось бы, чтобы на них обратили внимание учредители Яндекс Такси.