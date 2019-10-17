В Беларуси могут появиться вьетнамские автомобили

Посол Беларуси во Вьетнаме Владимир Гошин посетил завод местного автопроизводителя VinFast. Он был создан два года назад частной вьетнамской компанией VinGroup. В бизнес вложено 3 млрд долларов.

Компания планирует увеличить производство машин до 250 тыс. в год, а позднее удвоить до полумиллиона. Представители VinFast выразили заинтересованность в выходе на белорусский рынок, а также другие рынки Европы. Кроме того, обсуждались возможные перспективы сотрудничества в области производства автокомпонентов, сообщает посольство.

Автомобили VinFast созданы на базе лицензионных немецких решений. Седан построен на базе BMW пятой серии поколения F10, а кроссовер — на базе BMW X5 F15.