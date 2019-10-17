Свыше 220 тысяч белорусов имеют две и более квартиры, сообщил сегодня на пресс-конференции начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Михаил Рассолько, передает БЕЛТА.

«В Беларуси более 220 тыс. граждан, у которых на праве собственности две и свыше квартир. В Минске их наибольшее количество — более 67 тыс. В областях — в среднем от 20 тыс. до 28 тыс. человек, только в Гомельской области несколько больше — 35 тыс.», — сказал Михаил Рассолько.

По его словам, количество владельцев двух и более квартир постоянно растет. «Еще несколько лет назад их было чуть больше 100 тыс. То есть примерно за пять лет произошел рост приблизительно в два раза, — отметил начальник главного управления. — Кстати, если у человека два жилых помещения в многоквартирных домах, это его право выбрать, по какому из них платить налог. Для этого надо обратиться в налоговый орган».