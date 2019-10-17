Каммингс возглавлял комитет Палаты представителей, чьи расследования вызывали раздражение у президента.

Конгрессмен Элайджа Каммингс скончался в ночь на четверг в больнице Джонса Хопкинса в результате осложнений давних проблем со здоровьем в возрасте 68 лет.

Об этом сообщили представители его аппарата.

Законодатель из Мэриленда, Каммингс энергично отстаивал интересы малоимущего населения в его округе, который занимает значительную часть Балтимора.

Будучи председателем комитета Палаты представителей по реформе и надзору, Каммингс возглавлял многочисленные расследования деятельности президента Дональда Трампа в правительстве.

Расследования вызывали возмущение у президента, который ранее в этом году назвал округ конгрессмена «кишащим грызунами бардаком», в котором «ни один человек не захотел бы жить».

Каммингс ответил, что официальные лица правительства должны прекратить выступать с «ненавистническими, подстрекательскими» заявлениями, которые способствуют лишь расколу в обществе и отвлечению страны от реальных проблем.

В 2003-2004 годах Каммингс возглавлял Объединение (кокус) чернокожих законодателей Конгресса.