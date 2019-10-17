47-летний житель Рогачевского района в течение шести лет отшельником жил в хижине в лесу, чтобы избежать ответственности за преступления.

Как сообщается в Telegram-канале МВД, сельчанин попал в поле зрения милиции еще в 2013 году. Мужчину подозревали к серии краж из дачных домов. В недавнее время кражи из пустующих домов участились. По набору украденного (продукты, посуда, одежда, бытовая химия, средства гигиены, газовые горелки, свечи, батарейки, фонарики, радиоприемник) был сделан вывод, что вор живет автономно, вдали от цивилизации.

На днях один из местных охотников сообщил в милицию, что видел в лесу странного мужчину с велосипедом.

“Углубившись в чащу примерно на 4 километра, участковый наткнулся на строение из бревен, переложенных мхом. Внутри на кровати спал человек в бушлате и шапке. Разбудив, участковый узнал в нем сельчанина, в течение последних 6 лет разыскиваемого за кражи. Его задержали и привезли в райотдел”, — говорится в сообщении ведомства.

Оказалось, что мужчина сбежал от уголовного преследования за кражи в Россию, некоторое время там работал, а потом вернулся. В лесу построил себе хижину и жил там 6 лет, время от времени пополняя свои запасы чужим имуществом.