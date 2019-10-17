Зачем активисты предлагают участникам переписи населения указывать родным языком белорусский? Почему не все согласны с этим предложением? DW разбиралась в языковой ситуации в Беларуси.

В Беларуси с 4 по 30 октября проходит перепись населения. Два вопроса анкеты, которую предлагается заполнить жителям страны, вызвали широкую общественную дискуссию о поддержке белорусского языка. В первом из них участников переписи просят назвать родной язык — в анкете он определяется как тот, который был усвоен в раннем детстве; во втором вопросе предлагают указать язык, на котором респонденты обычно общаются дома.

Незадолго до начала переписи в стране появились несколько инициатив, призывающих жителей называть родным белорусский язык , — вне зависимости от того, на каком языке они говорили в детстве и общаются с домашними. Инициативы поддержали представители гражданского общества, бизнеса и интеллигенции. DW — о языковой ситуации в Беларуси и о том, почему не все в стране готовы считать белорусский своим родным языком.

Призывы поддержать белорусский язык

Поддержать белорусский язык, назвав его в ходе предстоящей переписи родным, жителей страны еще в июле прошлого года призвало «Таварыство беларускай мовы» («Общество белорусского языка». — Ред.). Авторы распространенного обращения также предлагали «вне зависимости от политических и религиозных взглядов и национальности заполнять опросные листы на белорусском языке». Еще одно обращение белорусской общественности с аналогичным призывом было обнародовано накануне переписи. Подписи под ним поставили представители гражданского общества и бизнеса, журналисты, члены Союза белорусских писателей и Белорусского Хельсинкского комитета и многие другие. В поддержку белорусского языка высказалась также Нобелевский лауреат в области литературы Светлана Алексиевич.

Русский или белорусский: вопрос языка вызвал споры при переписи в Беларуси
Алена Анисим

Глава “Таварыства беларускай мовы”, депутат Алена Анисим в беседе с DW говорит, что Беларусь находится «в ситуации, когда титульная нация оказалась лишена права на свой национальный язык». Среди факторов, свидетельствующих о недостатке институциональной поддержки белорусского языка, Анисим называет недостаточное число белорусскоязычных детских садов и школ и полное отсутствие вузов с белорусским языком обучения. Она уверена, что изменить ситуацию можно «волевым решением граждан»: если большинство участников переписи населения назовет своим родным языком белорусский, государство вынуждено будет обратить внимание на языковую политику.

Какой язык считать родным

Результаты предыдущих переписей населения — в Беларуси они проводятся каждые 10 лет — свидетельствуют о снижении доли людей, считающих белорусский язык родным: если в 1999 году она составляла 73,2 процента, то в 2009 году уменьшилась до 53,2 процента. Социолог Оксана Шелест допускает, что не последнюю роль в этом сыграл тот факт, что родным языком в анкете назван язык, первым усвоенный в детстве. Подобное определение, по мнению эксперта, крайне спорно, особенно в Беларуси с ее языковым двуязычием и повсеместным использованием русского языка.

Русский или белорусский: вопрос языка вызвал споры при переписи в Беларуси
Вопросы, на которые предлагается ответить участникам переписи населения

«Если признать, что национальность — это не вопрос этнического происхождения или гражданства, а вопрос самоопределения, тогда и к родному языку нужно подходить с этими критериями», — говорит социолог. Шелест считает, что родной язык может быть для человека способом национальной и культурной самоидентификации — независимо от того, как часто он на нем говорит и когда впервые его усвоил. «В этом случае, отвечая на вопрос о родном языке, мы говорим о своем отношении к нему, а не о том, что случилось с нами в детстве вопреки нашей воле», — объясняет ученый.

Шелест полагает, что появление инициатив по защите белорусского языка и реакция на них общества объясняется в том числе и политическим контекстом — перепись населения проходит в момент переговоров Беларуси с Россией об углублении интеграции. «Русский мир» и тема «защиты русскоязычных» вызывает вполне обоснованные опасения у тех, кто ценит независимость своей страны. На этом фоне вопрос языка становится очень политизированным», — резюмирует социолог.

«Белсат» дискриминировал белорусскоязычных жителей?

«Назвать в переписи белорусский язык родным правильно и важно. Но этого мало. Необходимо защищать свое право на язык», — говорит Алина Нагорная, одна из инициаторов кампании «Умовы для мовы» («Условия для языка» — Ред.) и авторов справочника «Абароним мову!» («Защитим язык!» — Ред.). Участники кампании пытаются использовать все законодательные возможности, чтобы расширить употребление белорусского языка и объяснить всем желающим, каким образом можно бороться за языковые права.

Русский или белорусский: вопрос языка вызвал споры при переписи в Беларуси
Алина Нагорная

Алина говорит, что за лето 2019 года активистам удалось добиться замены около 30 дорожных знаков новыми, надписи на которых были сделаны на белорусском языке. В настоящее время Алина намерена обратиться в суд с жалобой на Национальный статистический комитет Республики Беларусь «Белстат». Девушка сочла проявлением дискриминации тот факт, что СМС-сообщения от «Белстата» с призывом участвовать в переписи населения написаны только на русском языке.

Кем чувствуют себя поляки в Беларуси

Белорусский — не единственный язык, поводом для защиты которого стала перепись населения. В сентябре в Беларуси стартовала акция «Pamiętam kim jestem» («Помню, кто я». — Ред.). Ее проводит польский фонд «Młode Kresy», созданный в 2015 году студентами из Гродненской области и зарегистрированный во Вроцлаве. Инициаторы призывают белорусских поляков указывать в анкетах свою национальность и родной язык. При этом участники кампании подчеркивают, что живущие в Беларуси поляки — не эмигранты: «Мы живем на своей родной земле — у себя дома. Мы неотъемлемая часть польского народа, хоть и родились в Беларуси», — сказано в их обращении.

Живущие в Беларуси поляки говорят о тех же языковых проблемах, что и белорусы: в стране не хватает школ с польским языком обучения, дорожных указателей на польском языке. «Но перепись населения — это шанс вспомнить о своих корнях и заявить о польской национальности и родном, польском языке», — отмечается в обращении фонда.

Впрочем, не все белорусы согласны с призывом указать в ходе переписи родным языком и языком общения белорусский, если это не соответствует реальному положению вещей. «Врать нехорошо, какими бы благими целями это ни оправдывалось», — написал на своей странице в в Facebook основатель белорусского сайта «tut.by” Юрий Зиссер.

Социолог Оксана Шелест в свою очередь считает, что люди, назвавшие родным белорусский язык, не лгут, а используют свое право на самоопределение. «Это касается и польской инициативы. Люди пытаются сохранить свою национальную идентичность, оставаясь белорусскими гражданами. И хотят, чтобы это было известно государству», — говорит она.

АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА