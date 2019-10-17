Крупный инфраструктурный проект международной технической помощи «Модернизация пункта погранперехода Урбаны — Силене (Латвия-Беларусь)» будет реализован на белорусско-латвийской границе, сообщили БЕЛТА в Витебской таможне.

Проект финансируется за счет средств Европейского союза с софинансированием белорусской и латвийской сторон. Вклад Европейского союза в финансирование проекта составляет 4,57 млн евро, в том числе для Беларуси — 3,5 млн евро.

Комплекс запланированных в соответствии с ним работ направлен на расширение проезжей части между «Урбанами» и «Силене» до трех полос движения, разделенных пешеходной дорожкой, в каждом направлении (по одной полосе для грузового транспорта; легковых автомобилей/автобусов; экстренного/дипломатического транспорта). Сейчас между автодорожными пунктами пропуска дорожное полотно имеет всего 2 полосы ( по полосе для въезда в Беларусь и на выезд).

Также по проекту белорусской стороной планируется строительство стационарного инспекционно-досмотрового комплекса для сканирования транспортных средств. Использование данного комплекса и технологии неинтрузивного (без вскрытия) таможенного досмотра позволит более эффективно противодействовать международному терроризму и контрабанде оружия, наркотиков, сигарет, алкогольных напитков и других товаров, а также будет способствовать повышению качества таможенного контроля, сокращению простоев транспорта, связанных с необходимостью проведения операций таможенного контроля. Ожидается, что время таможенного досмотра транспорта сократится с 3 часов (в целом) до 10 минут.