Украденное у 29-летней девушки кольцо милиционеры смогли найти только при помощи флюорографии — оно оказалось в желудке ее знакомого.

38-летний мужчина из Полоцка приехал в гости к своей знакомой в Верхнедвинск. 3 октября они отдыхали с выпивкой. Когда девушка вышла из квартиры, гость ее не дождался, а сбежал, прихватив кольцо, пишут «Народные новости Витебска«.

После обнаружения пропажи и мужчины, и кольца, потерпевшая обратилась в милицию. При этом она заявила, что подозревает в краже своего знакомого.

Гостившего у жительницы Верхнедвинска мужчину задержали в Полоцке, но он упорно отрицал свою причастность к краже кольца. Но во время медицинского освидетельствования, врачи с помощью флюорографии обнаружили, что пропавшее кольцо находится у него в желудке.

В результате Верхнедвинский РОСК предъявил мужчине обвинение по части 1 статьи 205 УК (Кража) и заключил под стражу, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Кольцо уже извлекли, его осмотрели и признали вещественным доказательством, а потом отправили на экспертизу. После этого обвиняемый дал признательные показания.