Преподаватель факультета социокультурных коммуникаций (ФСК) БГУ умер днем в четверг в учебном корпусе.

Эту информацию Sputnik подтвердил декан факультета Сергей Важник.

Как рассказал Важник, 65-летний доцент ФСК шел на научную конференцию, однако ему стало плохо. Сразу за доцентом шел замдекана другого факультета – он и оказал первую помощь. Сразу же были вызваны медики, однако они не смогли помочь преподавателю. «Предварительно говорят, что это или инфаркт, или тромб оторвался», – констатировал собеседник агентства.

После констатации смерти приезжала на факультет и милиция.

Саму конференцию начали с минуты молчания в память о преподавателе. Ему посвятили и открывшуюся здесь выставку студенческих работ.