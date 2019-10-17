Как информирует Следственный комитет, парню уже предъявили обвинения в том, что он похищал деньги с чужих мобильных счетов: от его действий могли пострадать не менее 50 граждан.

В отношении 17-летнего юноши уже возбудили уголовное дело.

По данным УСК по Могилевской области, подозреваемый под предлогом проверки работоспособности слота в его телефоне просил у потерпевших сим-карту определенного оператора сотовой связи. Потом подросток переводил себе предоставляемые оператором Br100.

В числе пострадавших — знакомые парня и даже случайные прохожие.