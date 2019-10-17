BEROC и Национальный банк запустили серию дискуссионных семинаров об экономическом будущем Беларуси. Первый из них был посвящен проблеме экономического роста, который в стране в последние годы является низким и неустойчивым. Необходимо принимать решения, которые изменят ситуацию.

«Нужно принимать как можно скорее важные меры по его наращиванию, но что делать? Не хотелось бы повторять те ошибки, которые у нас были прежде всего в 11-м году. Очень не хотелось бы наступать на те же самые грабли», — отметила Наталья Мирончик, начальник управления исследований Нацбанка.

Низкие темпы роста отечественной экономики обусловлены в том числе замедлением ее потенциала. На данный момент разрыв выпуска составляет около нуля. Экономика является сбалансированной.

«Если сейчас стимулировать рост за счет монетарной политики, мы только разогреем спрос, это ускорит инфляционные процессы, приведет к нестабильности на валютном рынке. Наши реальные зарплаты сократятся. Возникнет ценовая нестабильность», — сказала Наталья Мирончик.

«Крайне важны меры со стороны предложения. Рост зависит от факторов: труд, капитал, технологии, эффективность производства. Нужны меры, которые будут воздействовать на эти факторы», — добавила она.

«Я смотрю на экономический рост глазами бизнеса, через поиски решений, которые есть в бизнесе. Если бы наш госсектор работал так же эффективно, как частный, а еще лучше, чтобы работал так же, как самые эффективные компании в их отраслях, то мы получили бы хороший длинный рост», — отметил директор BEROC Павел Данейко.

Одной из причин низкой эффективности госсектора остается качество управления, в том числе отсутствие стимулов в менеджменте.

«У меня такой вопрос. Если наш директор нарастит прибыль на 10 млн, он может получить хотя бы миллион? Если нет, то тогда и мотивации нет», — сказал Павел Данейко.

Еще одной проблемой остается отсутствие внятной корпоративной стратегии, которая бы учитывала развитие предприятия в контексте мировых тенденций в данной отрасли. Наследство советских традиций в промышленности также выступает ограничивающим фактором. Ориентированная в значительной степени на оборонные нужды, она не формировала культуру эффективного производства. Технические решения принимались без учета их стоимости. Вместе с тем Павел Данейко считает, что если решить проблемы эффективности госсектора, то можно получить кратковременный рост, но долгосрочный рост должен достигаться за счет изменения структуры отраслей: старые отмирают, им на смену приходят новые.

«Для нас вопрос: способна ли Беларусь выработать свою модель, которая создаст устойчивый процесс структурных реформ. Сделать госсектор эффективным — это первый шаг к устойчивым структурным реформам», — добавил он.

Благотворный круг, порочный круг

Устойчивый экономический рост для Беларуси будет означить и положительную динамику благосостояния населения, в том числе относительного: как благосостояние нашей страны выглядит на фоне соседей. Это, в свою очередь, будет сдерживать эмиграцию, способствовать накоплению человеческого капитала. По словам экономиста BEROC Дмитрия Крука, макростабильность также проще обеспечивать при устойчивом росте. В то же время макростабильность, человеческий капитал создают предпосылки для экономического роста.

«Если мы имеем высокий рост, то у нас получается благотворный круг. Благодаря высокому росту мы создаем предпосылки для будущего роста. А они, в свою очередь, стимулируют рост», — сказал Дмитрий Крук.

Экономический рост в Беларуси в текущем десятилетии замедлился и застыл на низком уровне. Потенциал роста, по различным методикам, оценивается в 2%.

«Это тот статус-кво, насколько наша экономика может расти в ее нынешнем состоянии, какой рост она может генерировать при отсутствии внешних шоков и разрыва выпуска», — сказал Дмитрий Крук.

По его словам, для успешного развития страна не должна быть отстающей, иначе вместо благотворного она рискует попасть в порочный круг.

«Чтобы страна успешно развивалась, она не должна быть отстающей. Если благотворного круга нет и ваш рост ниже, чем в соседних странах, это повод для оттока человеческого капитала и повод для появления порочного круга», — пояснил экономист.

Он привел данные своего исследования, в котором оценивалась динамика относительного благосостояния в Беларуси и странах Центральной Европы и Балтии. В течение почти 20 лет с 1996 по 2012 год Беларусь сокращала разрыв в уровне доходов со странами-соседями. Однако в этом десятилетии тенденция сменилась. В Беларуси рост застопорился, и разрыв в уровне благосостояния только нарастает. Если не предпринять мер для ускорения экономического роста, то уровень благосостояния Беларуси будет стагнировать по отношению к большинству стран-соседей. Он составит 55-65%, в то время как в конце прошлого десятилетия соотношение доходов Беларуси к странам-соседям было на 10-15 п.п. выше.

«Мы будем устойчиво более бедной страной. Это угроза сама по себе, потому что не дает сформироваться благотворному кругу», — отметил Дмитрий Крук.

При сохранении текущей динамики экономического роста в Беларуси и странах-соседях разрыв в уровне благосостояния может быть не преодолен никогда.

«Если мы хотим к 2030 году быть наравне с Чехией, то оставшиеся годы должны расти с темпом в 7,6%, если догонять Польшу к 2050 году, то можно расти на 3,2%. Если мы будем расти на 2% в год, то Чехию, Латвию, Литву, Словакию мы не догоним никогда, а чтобы догнать Польшу, потребуется 246 лет», — сказал Дмитрий Крук.

Экономист считал бы успехом для Беларуси достижение годового роста ВВП в 6-7% в ближайшие 10 лет.

Основной проблемой для Беларуси он считает недостаточную производительность. Рост может быть достигнут за счет ее увеличения. Ранее применявшаяся схема роста за счет накопления капитала уже не работает.

Демографический вопрос

Вызовом для экономического роста в Беларуси также является и демографическая ситуация. Для нашей страны характерно уменьшение и старение рабочей силы. Помимо того, что эти процессы напрямую влияют на сокращение ВВП, они еще имеют и косвенный негативный эффект, который проявляется в увеличении налогового бремени на экономику. Все меньше людей заняты в экономике, но все больше становится тех, кто получает пенсию.

Среди факторов, которые влияют на демографическую ситуацию, значение имеют не только показатели смертности и рождаемости, но и миграции. По официальным статданным, миграция в Беларуси относительно невелика. За прошлый год эмигрировало 15,2 тыс. человек. За десять лет темпы удвоились. Однако, как отметил Лев Львовский, научный сотрудник BEROC, данные не вполне точны, так как по методике не учитываются многие беларусы, которые выехали на работу и утратили статус налогового резидента. Возможно, перепись позволит получить более точную оценку таких трудовых ресурсов. Среди причин эмиграции — возможность заработать больше, карьерный рост, социальные гарантии, медицина и образование.

Важным фактором является декретный отпуск. В Беларуси при рождении ребенка женщина уходит в отпуск на три года. По словам Льва Львовского, в прошлом году около 6% трудовых ресурсов находились в декретном отпуске. Продолжительный декрет также способствует вымыванию человеческого капитала: женщины за три года вне работы теряют квалификацию и т.д. В BEROC полагают, что сокращение декретного отпуска на год могло бы дать прирост ВВП в 1,3% за счет увеличения занятости. Дополнительные 1,4% можно получить за счет человеческого капитала. Впрочем, к теме с ограничением декретного отпуска стоит подходить осторожно.

Еще один фактор — иммиграция. В стране де-факто отсутствует иммиграционная политика, хотя ежегодно в Беларусь по статистике приезжает 17-20 тыс. человек.

«Главное, что у нас отсутствует четкая политика в сфере иммиграции: нам нужны мигранты или нам не нужны мигранты. Мы не против того, что к нам приезжает какой-то иммигрант-программист, но мы готовы выгнать его из страны за то, что он пять раз проедет без билета в автобусе или превысит скорость больше чем на 10 км/ч», — отметил Лев Львовский.

Что же предлагают эксперты в части демографии? В стране постепенно назревает потребность в реформе декретного отпуска. Речь может идти не только о его сокращении, но и о разделении отпуска между родителями, поддержка родительства, совмещение его с работой, чтобы у беларусов не возникало жесткого выбора: рожать или работать.

Академический директор BEROC Екатерина Борнукова отметила, что в странах, которые уже прошли демографический переход, по данным последних исследований, работают политики не денежного стимулирования рождаемости, а меры, которые помогают эффективно совмещать работу и воспитание детей.

«Допустим, вы современная молодая женщина, живете в мегаполисе, как Минск, и вы думаете, чтобы родить ребенка. Культурные особенности вам говорят: вы должны будете на три года выпасть из своей социальной-культурной жизни, из своей карьеры. Конечно, первого ребенка еще родит большинство женщин, а второго и третьего… Многие будут воспринимать эти три года как большое вложение со своей стороны. Мы им должны помочь. Возможно, мы должны дать женщинам возможность выбрать: кто-то хочет сидеть три года, а кто-то хочет выйти на работу и получить место в качественном детском садике, где будут развивать детей», — пояснила Екатерина Борнукова.

В миграционной сфере требуется работать над устранением или смягчением причин, которые подталкивают к выезду беларусов за рубеж. Необходима политика по работе с эмигрантами, направленная как на их возвращение, так и на кооперацию с диаспорой.

«В сфере иммиграции надо начать делать хоть что-то: выработать хотя бы базовую политику в отношении иммигрантов. Определиться, поставить цели, нужны ли они нам, если они нужны, то какие, какого качества, в каком возрасте. И начать изменять законодательство в связи с этими целями», — добавил Лев Львовский.

Кроме того, Беларуси требуется пенсионная реформа. Солидарное пенсионное обеспечение, родившееся в ситуации быстрого роста населения, становится неактуальным, когда рабочая сила стареет и сокращается. Движение в сторону накопительных пенсий поможет решить проблемы дефицита ФСЗН, а также в состоянии благотворно повлиять на развитие финансовой системы. Пенсионные накопления — это длинные деньги в экономике.

Почему беларусы не копят на пенсию?

Правда, реформа пенсионного обеспечения также упирается в экономический рост. Директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик поделился некоторыми данным соцопроса, проведенного в рамках исследования, как раз посвященного теме пенсионного обеспечения.

Опрос проводился MIA Research по заказу Исследовательского центра ИПМ в этом году на репрезентативной выборке в 1536 респондентов в возрасте от 18 до 75 лет.

Беларусы оценивают пенсионную систему скорее негативно. Так, только один респондент назвал пенсию в нашей стране высокой. 18% охарактеризовали ее как среднюю, а 72% назвали низкой.

Так же пессимистично беларусы смотрят на перспективы пенсионного обеспечения. 33% считают, что пенсионеры будут жить хуже, 22% — так же, как сейчас, и лишь 7% полагают, что положение пенсионеров улучшится на горизонте 10-15 лет.

Беларусы сейчас не копят деньги на пенсию. 80% заявили, что не имеют пенсионных сбережений. 20% накапливают в разных формах, при этом наиболее популярные формы — откладывание денег в «чулок» или на счет в банке. Задумываться о пенсионных накоплениях беларусы в основном начинают в 55-64 года.

«Это плохо, у нас нет долгосрочных ресурсов для развития финансового рынка», — заметил Александр Чубрик.

Отсутствие накоплений связано не столько с выбором беларусов, сколько с их доходами. 2/3 респондентов заявили, что им не хватает доходов. Проблемы разные: кому-то не хватает на еду, кому-то — на одежду, кому-то — на бытовую технику.

«Проблема не в недоверии к государству или финансовым учреждениям, а банально в отсутствии лишних денег. 58,6% респондентов сказали, что они бы делали пенсионные накопления при наличии стабильного и высокого заработка», — пояснил Александр Чубрик.