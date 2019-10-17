Как подчеркнули в ведомства, нормативными правовыми актами предусмотрено деление классов на группы при изучении отдельных учебных предметов.

Министерство образования ответило на критику за переполненные классы школ, соответствующий ответ за подписью замглавы ведомства Александра Кадлубая опубликован на сервисе интернет-петиций, сообщает Sputnik.by.

Проблема с переполненностью классов в ряде учреждений образования стала особенно актуальной этой осенью: в начале учебного года сообщалось в том числе о классах по 34 человека, что нарушает нормы Кодекса об образовании.

«Средняя наполняемость классов в учреждениях общего среднего образования по республике составляет 19 человек, в том числе в городской местности 24 человека. Таким образом, проблема функционирования классов с наполняемостью, превышающей требования нормативных правовых актов, характерна не для всех УОСО республики», — заверил Кадлубай.

По словам замминистра, министерство и местные власти принимают меры по снижению наполняемости классов, например: открывают новые школы.

«Кроме того, нормативными правовыми актами предусмотрено деление классов на группы при изучении отдельных учебных предметов, при проведении лабораторных и практических работ, что позволяет осуществлять дифференцированный подход к каждому учащемуся независимости от наполняемости класса», — подчеркнул замминистра.

Напомнил Кадлубай и о том, что в проекте нового Кодекса об образовании планируется уйти от четкого требования к наполняемости классов. Определять количество учащихся в классе будут местные власти и администрация школ.