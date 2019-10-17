В топ-10 самых популярных в мире мобильных игр с затягивающим геймплеем и минималистичной графикой попали сразу три игры от белорусских разработчиков. Рейтинг составила аналитическая платформа Sensor Tower .

На первом месте оказалась игра Sand Balls. В сентябре это приложение скачали 40 млн раз. Примечательно, что игра стала абсолютным лидером как в AppStore, так и в Google Play.

Еще одна игра от белорусов (разработана совместно с Великобританией) Cool Goal заняла третье место рейтинга, ее скачали 15 млн раз.

Третья игра заняла 10-е место — Jelly Shift, ее за сентябрь скачали около 8 млн раз.