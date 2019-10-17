Хоккеист оршанского «Локомотива» Олег Горошко обматерил болельщиков и показал трибунам неприличный жест.

Инцидент произошел на матче экстралиги Б «Авиатор» — «Локомотив» (0:5).

Игра выдалась на редкость грязной: арбитры выписали 89 минут штрафа. Кульминацией стала драка Артема Логунова и Олега Горошко.

Уже на скамейке штрафников бывший игрок минского «Динамо» повздорил с болельщиками «Авиатора» показав трибунам неприличный знак и нецензурно выразился.

Успокоить болельщиков получилось только после вмешательства милиции.