Евросоюз и Великобритания достигли новых договоренностей по «Брекзиту». Об этом объявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Премьер Великобритании Борис Джонсон выразил уверенность в том, что сделка позволит обеим сторонам «вернуть контроль» над процессом. Детали соглашения пока не называются.

В соответствии с предыдущими договоренностями Великобритания должна была покинуть ЕС до 31 октября.

Детали сделки ни Туск, ни Джонсон не рассказали. Договоренность требует дальнейшего согласования: сначала на саммите ЕС 17-18 октября, а затем на экстренном заседании британской Палаты общин в субботу, 19 октября.

Между ЕС и Великобританией до сих пор нет соглашения, регулирующего торговое и финансовое взаимодействие после выхода Лондона из союза. Выход без такого соглашения может привести к существенным экономическим потерям для обеих сторон.