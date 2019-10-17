Аспирант химического факультета Евгений Бондаренко стал серебряным призером в конкурсе «Робофабрика» в номинации «Изделие» за разработку прибора для анализа спектра излучения, сообщили в пресс-службе БГУ.

Оборудование предназначено для анализа химического состава выпускаемой продукции путем определения спектрального состава света, исходящего из опытного образца. Отечественная разработка значительно дешевле своего зарубежного аналога, который стоит несколько тысяч долларов. Предложенный аспирантом прибор можно использовать также в образовательных целях. Например, во время изучения свойств света в рамках физических дисциплин и качественного и количественного анализа в аналитической химии.

На Международной олимпиаде сборная БГУ по результатам выступлений на всех этапах состязания признана также Чемпионом Беларуси среди 25 отечественных команд. Кроме того, соответствующие титулы были разыграны среди конкурсантов из России, Украины, Армении и Казахстана.